7 octobre : 600 combattants à Ofakim, 600 à Sderot et aucun à Nir Oz, selon une enquête

Les multiples défaillances du 7 octobre 2023 commencent à être révélées dans les enquêtes opérationnelles. Des centaines de combattants ont afflué vers Sderot et Ofakim après que ces zones avaient déjà été nettoyées, tandis que dans les kibboutzim et les localités de l'enveloppe de Gaza, des civils affrontaient seuls les terroristes du Hamas à mains nues. À Sderot, les combats ont pratiquement cessé vers 9h00 du matin, à l'exception du poste de police où des terroristes s'étaient retranchés. Pourtant, à 11h00, environ 600 soldats sécurisaient une ville où les combats avaient pris fin, alors que dans l'ensemble des localités frontalières, seulement 200 à 250 combattants faisaient face à des milliers de terroristes.

Le général de réserve Israël Ziv, ancien chef de la division des opérations, explique : "Des forces ont été envoyées sur le terrain, mais personne n'a organisé les combats. Sans comprendre exactement la situation, il est difficile d'organiser les combattants et l'ordre des batailles." À Sderot, quatre commandants supérieurs étaient présents et auraient pu prendre le commandement : le commandant de la brigade Givati, le commandant de la brigade des parachutistes, le commandant du district sud de la police et le commandant de la brigade tactique de la garde-frontière. Aucun ne l'a fait.

La situation à Ofakim était similaire. Vers 9h30, la ville avait été complètement nettoyée des terroristes, à l'exception de ceux retranchés dans la maison du couple Aderi. C'est alors que des centaines de combattants du bataillon Dekel de l'école d'officiers sont arrivés. "À 13h30, environ 600 soldats et membres des forces de sécurité se trouvaient à Ofakim, effectuant des ratissages dans une ville presque vide de terroristes", note l'enquête. À la même heure, à Nahal Oz, "des actes de meurtre, d'enlèvement et de pillage continuaient d'être perpétrés par des terroristes dans tout le kibboutz."

Au kibboutz Nir Oz, symbole de l'abandon le plus flagrant, "le dernier pillard a quitté le kibboutz sans qu'aucune balle de soldat de Tsahal n'ait été tirée." Le général de réserve Yair Golan, ancien vice-chef d'état-major qui a combattu le 7 octobre, témoigne : "Malheureusement, l'une des 'réussites impressionnantes' du Hamas a été le démantèlement du système de commandement et de contrôle de Tsahal. Face à cette paralysie totale, tant le commandant du Front sud que l'état-major étaient dans l'obscurité opérationnelle et ne savaient pas vraiment quoi faire. Quand ils ont sauté Nir Oz, parce qu'ils ont oublié son existence, cela découle principalement d'un problème de commandement et de contrôle." Ce n'est qu'environ sept heures après le début de l'attaque que d'importantes forces de Tsahal ont commencé à arriver dans la zone, que des commandants supérieurs ont divisé les secteurs et pris le commandement des combats.