7 octobre-7 avril : les chiffres des six mois de guerre de Tsahal contre le terrorisme

L'armée israélienne a publié, dimanche matin, les données sur la guerre en cours dans la bande de Gaza et à la frontière nord, déclenchée il y a six mois jour pour jour par les attaques meurtrières perpétrées par les terroristes du Hamas en Israël.

604 soldats israéliens ont été tués depuis le début de la guerre, dont 260 depuis le début de l’offensive terrestre dans la bande de Gaza et 41 dans des accidents opérationnels. 3 193 militaires ont été blessés, dont 1 552 à Gaza et 630 lors d'accidents opérationnels. 26 d’entres eux sont toujours hospitalisés dans un état grave. L'armée israélienne a mobilisé 300 000 réservistes, dont 83 % d'hommes et 17 % de femmes. 45 % d’entre eux ont entre 20 et 29 ans, 32 % entre 30 et 39 ans, 15 % entre 40 et 45 ans et 8 % entre 50 et 69 ans.

IDF spokesperson

Tsahal a éliminé plus de 12 000 terroristes dans la bande de Gaza, dont cinq commandants ayant le grade de général de brigade. Sur le front nord, 330 terroristes du Hezbollah ont été éliminés, dont 30 commandants. Outre Gaza et la frontière nord, Tsahal a aussi mené plus de 6 000 opérations en Judée-Samarie, où 420 terroristes ont été éliminés et 3 700 personnes recherchées arrêtées. 19 domiciles de terroristes ayant perpétré des attentats contre des Israéliens ont été détruits.

Les avions israéliens ont volé 185 000 heures, attaqué plus de 32 000 cibles dans la bande de Gaza et 1 400 sur le front nord. À Gaza, plus de 3 600 cibles ont été visées et 4 250 infrastructures terroristes détruites, tandis que sur le front nord ce sont 3 300 cibles terrestres qui ont été frappées.

IDF spokesperson

Au sujet de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, au moins 50 largages aériens contenant au total 3 000 colis ont été effectués et six hôpitaux de campagne ont été créés. 19 776 camions sont entrés dans la bande de Gaza par les points de passage de Kerem Shalom et Nitsana chargés de 369 990 tonnes d’aide humanitaire.