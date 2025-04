7 octobre à la base de Zikim : Comment des instructeurs ont sacrifié leur vie pour sauver 100 jeunes recrues

L'armée israélienne a dévoilé dimanche les conclusions de son enquête sur les combats qui se sont déroulés à la base d'entraînement du Commandement du front intérieur de Zikim lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Sept personnes ont perdu la vie dans cette bataille, dont cinq cadres militaires qui ont fait rempart de leurs corps pour protéger environ 100 jeunes recrues. Selon l'enquête, tout a commencé à 7h24 lorsque les premiers terroristes ont été repérés s'approchant de la base. Cinq minutes plus tard, les premiers blessés étaient signalés près d'un poste de garde donnant sur la mer. Une décision déterminante a alors été prise par le commandant de compagnie : remplacer les jeunes recrues aux postes de garde par des cadres plus expérimentés.

"Si nous avions disposé de plus de puissance de feu, comme des grenades et des mitrailleuses, nous aurions été en meilleure position face aux terroristes", note le rapport, qui critique le faible niveau d'armement de la base malgré sa proximité avec Gaza, à seulement quelques kilomètres. L'enquête révèle plusieurs actes héroïques : "Un soldat a continué à combattre pendant une heure sous le feu ennemi malgré une balle dans la jambe. Des officières ont recueilli et protégé des civils venus de la plage voisine. Un soldat a lutté à mains nues contre des terroristes après avoir épuisé ses munitions."

Un moment critique s'est produit lorsqu'un jeune soldat a repéré un terroriste s'approchant d'un abri où s'entassaient 100 recrues. "Il l'a neutralisé avec cinq balles. On peut seulement imaginer la tragédie qui aurait pu se produire si les terroristes avaient découvert ces 100 jeunes soldats", précise le rapport.

Les affrontements ont diminué d'intensité vers 9h30, mais les premiers renforts militaires ne sont arrivés qu'à 13h30, bien après l'élimination des derniers terroristes. L'enquête souligne que la base a fait face à deux vagues d'attaques du Hamas, dans une zone qui a subi "27 axes d'infiltration, 24 foyers de combat, environ 2 500 terroristes, 17 drones ennemis et quelque 1 700 roquettes et obus de mortier". Depuis l'attaque du 7 octobre, la base d'entraînement du Commandement du front intérieur a été déplacée vers une zone plus sécurisée au sud du pays.