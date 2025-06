7 octobre à Pri Gan : une enquête révèle que Tsahal n'est arrivé que deux heures après l'attaque

L'enquête militaire sur la bataille du moshav Pri Gan le 7 octobre, publiée jeudi, révèle que dix terroristes ont pénétré dans la localité à 7h20, montés sur des motos. Ils se sont introduits dans les cours des maisons situées près de l'entrée nord du kibboutz. Quinze minutes plus tard, une première force composée de trois combattants - un officier de police, un combattant du Yamam et le coordinateur sécuritaire régional de Hevel Shalom - est arrivée sur place et a engagé le combat près de l'entrée nord.

Vers 7h40, trois membres de l'équipe de sécurité du village voisin de Shlomit se sont dirigés vers Pri Gan. Arrivés dix minutes plus tard, ils ont commencé à combattre les terroristes dans la rue principale. À 8h02 environ, l'officier de police est tombé au combat. À 8h20, deux membres de l'équipe de sécurité ont été blessés. Un renfort supplémentaire de Shlomit est arrivé à 8h34, avec deux autres combattants blessés lors des affrontements. Un nouveau groupe de quatre défenseurs de Shlomit et une ambulance sont arrivés à 8h43.

Peu après 9h00, une force de renfort en route vers Pri Gan est tombée dans une embuscade, un combattant a été tué. Quelques minutes plus tard, deux autres membres de l'équipe de Shlomit sont tombés au combat dans Pri Gan. La première force de Tsahal du bataillon Caracal n'est arrivée qu'à 9h13 avec un véhicule blindé "David". Un quart d'heure plus tard, des renforts supplémentaires du bataillon sont arrivés. Jusqu'à 10h45, les forces ont procédé au nettoyage du kibboutz.

L'enquête conclut que "les forces de Tsahal auraient dû chercher le contact avec l'ennemi et agir avec beaucoup plus de rapidité". L'équipe de sécurité de Pri Gan "n'était pas préparée à faire face à un scénario d'infiltration terroriste".