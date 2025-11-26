7 octobre : comment le moshav Yated a repoussé une attaque de 11 terroristes

L'enquête militaire sur les événements du 7 octobre, publiée mercredi, établit que Tsahal a échoué dans la protection des localités du sud d'Israël, dont le moshav Yated. Pourtant, grâce à la réactivité du coordinateur de sécurité local et des habitants, une tragédie a pu être évitée. Sur les 11 terroristes ayant participé à l'assaut, 10 ont été capturés et un soldat réserviste est tombé au combat.

Dès 6h40, soit quelques minutes après le début des tirs de roquettes du Hamas, le coordinateur de sécurité a pris des mesures décisives : fermeture des portails, mobilisation de l'équipe de veille, renforcement de la défense avec sept civils supplémentaires et patrouilles dans la zone.

Trois heures plus tard, une première silhouette suspecte est repérée au-delà de la clôture. Après une procédure d'arrestation, le terroriste se rend et est placé sous garde chez un habitant armé. Un quart d'heure plus tard, un autre assaillant tente de pénétrer dans une maison. Les forces locales ouvrent le feu, le blessent et parviennent à l'arrêter.

Le combat décisif se déroule sur la route 232. Vers 9h40, une unité commandée par le chef de la brigade Paran, comprenant une vingtaine de combattants sur quatre véhicules non blindés, repère des suspects. Un échange de tirs s'engage. Les forces de défense du moshav encerclent la zone et réussissent à neutraliser quatre terroristes.

C'est lors de cet affrontement que tombe le capitaine de réserve Yiftach Gorni, touché par les tirs ennemis alors qu'il tentait d'empêcher les terroristes de s'emparer des véhicules. Son sacrifice n'est pas vain : le combat de la route 232 permettra d'éliminer des dizaines de terroristes.

Un hélicoptère de combat arrive 40 minutes après l'appel au secours. Des chars du bataillon Caracal rejoignent progressivement le secteur, l'un d'eux neutralisant une vingtaine de terroristes vers 10h30.

La journée du 8 octobre réserve encore des surprises : après une alerte signalant une possible nouvelle vague d'infiltration et la découverte d'une brèche dans la clôture, les recherches se poursuivent. À 10h20, un habitant capture cinq terroristes supplémentaires qui se rendent.

L'enquête militaire reconnaît l'échec de Tsahal tout en saluant le courage des défenseurs locaux. "Les membres de l'équipe de veille et les habitants ont agi avec une responsabilité élargie et empêché des pertes parmi la population", conclut le rapport, décernant une mention spéciale au coordinateur de sécurité pour ses décisions cruciales.

Le moshav a salué l'action de la brigade Paran, tout en rendant hommage aux victimes de cette journée tragique.