7 octobre : des armes du Hamas découvertes dans une école maternelle du kibboutz Be’eri

Plus de deux ans après l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 contre le kibboutz Beeri, de nouvelles découvertes rappellent la violence des combats qui s’y sont déroulés. Des armes et des équipements de communication utilisés par les terroristes du Hamas ont été retrouvés cette semaine dans une école maternelle du kibboutz, restée inoccupée depuis le massacre.

Selon la police israélienne, des équipes civiles de réhabilitation intervenant dans la zone ont signalé la présence de matériel suspect dans un bâtiment jouxtant l’ancienne clinique dentaire, théâtre d’affrontements particulièrement violents le jour de l’attaque.

Dépêchés sur place, les démineurs du district sud ont mis au jour plusieurs fusils d’assaut Kalachnikov chargés et prêts à l’emploi, ainsi que des talkies-walkies utilisés par les membres de la brigade Nukhba, l’unité d’élite du Hamas impliquée dans l’assaut. Les armes ont été neutralisées de manière sécurisée par les services spécialisés.

D’après les premières conclusions de l’enquête, ces armes seraient restées enfouies sur place depuis les combats du 7 octobre. Ce jour-là, plus de cent civils ont été tués à Beeri et trente-cinq autres enlevés vers la bande de Gaza. Deux d’entre eux, Manny Goddard et Dror Or, y sonttoujours retenus. Trente et un membres des forces de sécurité israéliennes — dont vingt-trois soldats et huit policiers — avaient également perdu la vie dans les affrontements.

La découverte de ces armes rappelle l’ampleur du drame survenu dans ce kibboutz, devenu l’un des symboles les plus marquants de l’attaque coordonnée menée par le Hamas contre le sud d’Israël.