7 octobre : le convoi terroriste du Hamas stoppé sur sa route vers le centre d'Israël

Dans le cadre de l'enquête de Tsahal sur les combats à Mefalsim et au carrefour de Shaar HaNeguev le 7 octobre, des membres des unités antiterroristes de la police israélienne du Yamam et des Gideonim qui ont combattu ce jour-là ont livré leurs témoignages sur ces évènements.

Un officier supérieur de la police a révélé mardi des détails de l'enquête pénale menée par l'unité Lahav 433 contre les terroristes du Hamas qui ont pénétré en Israël. L'enquête a notamment révélé que le convoi de véhicules des terroristes éliminés dans l'après-midi au monument de la Flèche Noire par les Gideonim, le Yamam et les appareils de l'armée de l'air, était destiné à atteindre le centre du pays.

"Nous avons mené un combat très difficile"

Le commandant adjoint de section du Yamam, S., a reconstitué les combats acharnés : "Nous avons mené un combat très difficile contre les terroristes au carrefour de Shaar HaNeguev et nous avons nettoyé l'axe qui était piégé et saturé d'embuscades et de terroristes qui attendaient dans les buissons, massacrant tout civil qui arrivait au carrefour. Notre action a permis l'arrivée des forces dans la zone de Mefalsim et du monument de la Flèche Noire. Nous avons perdu neuf combattants - dont six dans ces combats à Shaar HaNeguev."

"Au kibboutz Mefalsim, nous avons opéré aux côtés des combattants de l'unité opérationnelle du Shin Bet, nous avons empêché et évacué", a-t-il raconté. "Au monument de la Flèche Noire, nous avons combattu, évacué et stoppé le flot de terroristes qui continuaient d'arriver constamment de la bande de Gaza." "Il est important que le peuple d'Israël sache que les soldats tombés de l'unité dans ces combats, et les soldats tombés de l'unité opérationnelle du Shin Bet, n'ont pas donné leur vie en vain, mais ont sauvé de nombreuses vies durant cette journée maudite", a-t-il souligné.

"Ils avaient prévu d'atteindre le centre du pays"

Le commandant de compagnie E., des Gideonim 33, a ajouté : "Toute l'unité s'est mobilisée le 7 octobre et nous nous sommes divisés en plusieurs forces, avec une force sous mon commandement guidée par le quartier général. Nous avons rencontré des dizaines de terroristes sur la route 232 quand nous sommes sortis sauver des fêtards du festival Nova, notre mission principale étant d'atteindre la division de Gaza. À ce moment-là, nous avons identifié trois soldats qui semblaient en détresse - nous les avons rejoints et à notre arrivée au monument, nous avons identifié de nombreux terroristes sur place. À la fin de l'incident, nous avions pris le dessus et les terroristes étaient morts."

"Nous avons continué à effectuer des patrouilles en profondeur du monument, où il n'y avait aucune présence, seulement des dizaines de terroristes qui l'utilisaient dans le cadre d'un plan pour atteindre le centre du pays", a-t-il précisé. "Le commandant en second a identifié un mouvement au fond du monument, a pris contact et a commencé un combat intense. Il a pris une balle dans le poumon et un autre combattant a pris une balle dans la tête. Nous les avons évacués dans un état grave, et ma force n'avait plus que quatre combattants, et ce n'est qu'après un certain temps que les forces de l'armée ont commencé à arriver dans la zone."

35 véhicules chargés de terroristes

Le commandant E. a poursuivi sa reconstitution : "Nous avons mené des combats intenses contre les terroristes pendant des heures, quand des forces supplémentaires sont arrivées sur place. Nous avons rencontré 35 véhicules, sur chacun desquels se trouvaient au moins cinq terroristes armés de pied en cap, et je crois que s'ils avaient réussi à atteindre le centre du pays, la suite aurait été très sombre. Ils ont été surpris par notre dispositif et c'est ainsi que nous avons évité une catastrophe encore plus grande. Par la suite, nous avons atteint Kfar Aza, nous avons combattu les terroristes et évacué les résidents."