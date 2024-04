7 octobre : nouvelles images insoutenables de l'otage Yarden Bibas à son arrivée dans la bande de Gaza

Une nouvelle vidéo rendue publique mercredi soir montre les premiers moments de l'arrivée dans la bande de Gaza de Yarden Bibas, kidnappé le 7 octobre par le Hamas. Sur ces images très difficiles, on voit le père de famille sur la moto qui a servi à l'enlever, couvert de sang, en train de se faire frapper par des Gazaouis déchaînés qui encerclent l'engin. Un homme filme la scène avec une caméra et des jeunes prennent des selfies. A l'avant de la moto se trouve un terroriste armé d'un revolver, tandis qu'un autre, assis derrière l'otage, retient ce dernier par le cou.

Yarden Bibas, 34 ans, a été kidnappé à Nir Oz, tout comme son épouse, Shiri, et ses deux petits garçons, Kfir, un an, et Ariel, 4 ans. En décembre, le Hamas avait affirmé que Shiri et ses deux enfants avaient tués dans une frappe israélienne. Les dernières images de Yarden Bibas diffusées par l'organisation terroriste en novembre le montraient après avoir appris la mort des siens. Ces allégations du Hamas sur le sort de la famille Bibas n'ont jamais été confirmées par Tsahal, même si son porte-parole a récemment laissé entendre que les nouvelles les concernant "suscitaient des inquiétudes".

Le président Isaac Herzog a partagé la vidéo sur son compte X, tweetant en anglais : "Nous ne devons jamais garder le silence face à de tels crimes. Ramenez-les à la maison maintenant.