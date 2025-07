7 octobre : Tsahal publie les conclusions de l’enquête sur la bataille de la base recherche et développement Sud

Articles recommandés -

L’armée israélienne a publié les résultats de son enquête opérationnelle sur l’attaque meurtrière de la base de recherche et développement du Sud, survenue lors de l’offensive du Hamas le 7 octobre. Les conclusions, partagées avec les familles endeuillées et les soldats survivants, révèlent une lutte acharnée contre une attaque de grande ampleur, marquée par des défaillances mais aussi des actes de bravoure.

Au moins 35 terroristes ont pénétré dans la base, située près de Rafah, dans le sud d’Israël. Les forces israéliennes, débordées, ont brièvement perdu le contrôle du site. Malgré cela, les soldats et leurs commandants ont résisté avec un courage remarquable. Quatre d’entre eux sont tombés au combat.

L’assaut a débuté à 06h29, avec des tirs de roquettes et de drones. Moins de 20 minutes plus tard, des dizaines de terroristes franchissaient les clôtures et s’en prenaient aux infrastructures, notamment au réfectoire. Une bataille intense de près de trois heures s’est alors engagée, durant laquelle les soldats ont défendu les entrées avec leurs corps pour empêcher un massacre. Plusieurs soldats blessés ont continué à se battre, et certains sont morts en sauvant leurs camarades.

L’arrivée de renforts à partir de 09h00, combinée à l’intervention de l’unité d’évacuation 669 et à l’appui aérien, a permis d’évacuer les blessés malgré les embuscades. Un jeune officier, arrivé depuis son domicile, a repris le commandement et organisé la défense et les secours, empêchant un effondrement total.

Le rapport souligne néanmoins des failles majeures : absence d’alerte anticipée, abandon de postes par certains gardes lors de l’alerte rouge, et destruction rapide des systèmes de commandement. Ces éléments ont empêché la base de se défendre efficacement ou de porter secours aux localités voisines.

Malgré cela, Tsahal salue la résilience de ses soldats. Leur héroïsme a limité les pertes humaines et empêché un massacre de plus grande ampleur. Le commandement aérien est également salué pour son rôle crucial dans l’évacuation sous le feu ennemi.