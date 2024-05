72 % des réservistes de l’armée israélienne favorables à une offensive d’envergure à Rafah, selon une enquête

La grande majorité des soldats de réserve de l’armée israélienne sont fermement opposés à un accord de trêve avec le Hamas qui induirait la libération de milliers de terroristes emprisonnés en Israël et sont favorables à une invasion militaire massive de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, considéré comme le dernier bastion du Hamas, a révélé une nouvelle enquête menée par l'ONG Regavim auprès de plus de 500 réservistes.

IDF Spokesperson

Le sondage a révélé que 72 % des réservistes sont favorables à une invasion terrestre à grande échelle de Rafah et le même pourcentage de sondés s'est déclaré opposé à un accord de trêve avec le Hamas. Les opinions des soldats de réserve s’opposent aux demandes des familles des otages qui réclament au gouvernement d'accepter toutes les exigences du Hamas afin d'obtenir la libération de leurs proches.

Alors que les familles des otages et les manifestants à leurs côtés prétendent que leur position reflète l'opinion de la plupart des Israéliens, cette enquête révèle que les réservistes ont un point de vue radicalement différent. 70 % se sont, de plus, déclarés mécontents de la manière dont la guerre a été gérée. Ils ont notamment pointé du doigt la lenteur et le manque d'action décisive, ainsi que certains échecs majeurs dans les combats en cours.

IDF Spokesperson

90 % des réservistes interrogés sont également opposés à l’acheminement d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, arguant que cela renforce le Hamas, qui s’en empare la plupart du temps. Un tiers d’entre eux ont confié qu’ils soutiendraient le transfert d’aide humanitaire s’ils avaient la garantie qu'elle ne serait pas volée par le groupe terroriste.