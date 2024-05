80 % des Américains continuent de soutenir la guerre d'Israël contre le Hamas

72 % des électeurs américains soutiennent une action militaire à Rafah pour éliminer le Hamas et mettre fin à la guerre à Gaza, selon un sondage du Harris-Harvard Institute publié mardi, dans le contexte des manifestations sur les campus universitaires du pays. 28 % affirment pour leur part qu'Israël devrait se retirer et permettre au Hamas de continuer à contrôler la bande de Gaza.

80 % des sondés déclarent par ailleurs soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas, tandis que 20 % disent soutenir l'organisation terroriste.

A la question de savoir si Israël détourne les yeux des pertes civiles à Gaza, 66 % estiment que c'est bien le cas, tandis que 33 % jugent que le pays s'efforce de ne pas les ignorer.

Egalement interrogés pour savoir s'ils soutiennent un cessez-le-feu permanent sans libération de tous les otages, 68 % des sondés ont répondu par la négative et 32 ​​% par l’affirmative.

Concernant le degré de confiance dans une liste d'institutions, de pays et d'organisations, c'est l'armée américaine qui recueille le plus d'opinions favorables - 81 %. Israël arrive en cinquième position après l'Ukraine et le FBI notamment, recueillant 52 % de soutien contre 28 % d'opinion négative. Le Hamas clôture la liste avec 14 % d'opinion positive contre 64 % d'opinion négative. L'Autorité palestinienne arrive en avant-dernière position avec 16 % de soutien et 51 % d'opinion négative.