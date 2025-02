802 terroristes palestiniens seront libérés samedi en échange des otages morts et vivants

802 terroristes palestiniens seront libérés des prisons israéliennes samedi en échange des otages morts restitués à Israël jeudi et des six vivants qui seront libérés samedi. Parmi eux, 200 seront échangés contre les corps de Shiri, Ariel et Kfir Bibas et d'Oded Lifshitz. Leurs dépouilles ont été restitués jeudi et non samedi pour une raison précise : l'identification définitive est attendue pour samedi matin. Les terroristes ne seront donc libérés qu'une fois cette étape confirmée.

445 d'entre eux sont des résidents de la bande de Gaza arrêtés depuis le 7 octobre. 50 des terroristes libérables ont été condamnés à la prison à vie, 60 purgent des peines de longue durée et 47 avaient été libérés dans le cadre de l'accord Shalit avant d'être arrêtés à nouveau pour des faits de terrorisme. 108 seront expulsés vers l'Égypte dans un premier temps, avant d'être transférés vers d'autres pays, dont 13 prisonniers souffrant de problèmes médicaux.

Réseaux sociaux

Parmi les terroristes libérés figure Khalil Jabarin Abu-Hamid, un habitant de Yatta qui a assassiné Ari Fuld en 2018 à l'entrée d'un centre commercial au carrefour du Gush Etzion et a été condamné à la prison à vie pour ce meurtre. Ari était l'un des cinq frères et sœurs de la famille. Il était marié à Miriam et père de quatre enfants. Il avait affronté le terroriste après avoir été poignardé et a réussi à lui tirer dessus et à le neutraliser avant de s'effondrer, sauvant ainsi de nombreuses vies parmi les personnes présentes.

Nael Barghouti, condamné pour le meurtre du chauffeur de bus Mordechai Yekuel, en 1978, sera également libéré. Relâché dans le cadre de l'accord Shalit, il est retourné en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération.

Un autre terroriste qui sera libéré est Bilal Abu-Ghanem, qui purge trois peines de prison à vie pour un attentat commis en 2015 qui avait tué Haviv Haim, Alon Govberg et Richard Lakin dans un bus à Jérusalem.

Le terroriste Abdel Nasser Issa devrait également être libéré. Il est considéré comme un disciple de Yahya Ayyash. Il a été arrêté pour la première fois en 1984 pour une durée de deux ans et demi. Il avait ensuite été accusé d'avoir été membre d'une cellule terroriste chargée de lancer des engins explosifs et des cocktails Molotov sur des patrouilles de Tsahal.

Le terroriste Omar al-Zaban, condamné à 27 peines de prison à perpétuité et à 25 ans de prison, chef des Brigades Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, responsable de la mort d'au moins 27 Israéliens, sera lui aussi libre samedi.