87 % des résidents du nord d'Israël évacués ont regagné leur localité

Selon les données publiées mercredi par le Mouvement vers le Nord, la grande majorité des habitants évacués du nord du pays a regagné son domicile : 87 % sont déjà de retour. Dans dix localités, la population a même dépassé le niveau enregistré en septembre 2023, atteignant environ 55 500 habitants sur 64 200.

Le retour s’est effectué en trois phases principales : la première en mars, avec la reprise des cours scolaires, la seconde à Pessah, et la dernière à la fin de l’été, en septembre. Depuis la mi-août, le taux de retour est passé de 80 % à 87 %. Une quatrième vague est attendue fin octobre, coïncidant avec la rentrée des étudiants du Tel Hai College. Pour l’instant, 8 600 personnes, soit 13 % des évacués, n’ont pas encore regagné leur domicile.

Le ministre Zeev Elkin, en charge de la réhabilitation du nord et du sud du pays, a salué ces chiffres. « Revoir 87 % des habitants après la plus longue évacuation de l’histoire d’Israël est encourageant et dépasse nos premières estimations », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a investi environ 3 milliards de shekels pour soutenir le retour et la reconstruction des communautés du nord. Selon Elkin, l’objectif n’est pas seulement de restaurer les infrastructures, mais également de stimuler la croissance régionale. « Le fait que certaines localités aient déjà dépassé la population d’octobre dernier montre que le processus de croissance est bien engagé », a-t-il ajouté.

Outre ces chiffres encourageants, certaines communautés connaissent un taux de retour nettement inférieur à la moyenne : seuls 48 % des habitants de Metula sont rentrés, 52 % à Manara, gravement endommagée par les combats, et un taux similaire à Shtula. Kiryat Shmona a enregistré un retour de 76 % de ses habitants, mais en chiffres absolus, cela représente plus de 6 000 résidents restés hors de la ville. Plus on se rapproche de la barrière frontalière, plus le pourcentage de retours diminue. Pour y remédier, le gouvernement a récemment débloqué un milliard de shekels supplémentaires pour aider ces zones. « Nous avons fait des progrès, mais il reste beaucoup à faire pour finaliser le retour et la réhabilitation, et pour accueillir jusqu’à 100 000 nouveaux résidents dans la région », a conclu Elkin.