930 impacts de roquettes et missiles recensés à ce jour sur les habitations et bâtiments du nord d'Israël

Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a lancé plus de 3 000 roquettes, missiles et drones vers le nord d’Israël, causant d'énormes dégâts dans les localités de la région heureusement évacuées de la presque totalité de leurs habitants. Selon la Direction Horizon Nord du ministère de la Défense, ces tirs ont entraîné à ce jour 930 dommages matériels dans 86 localités. Pour des responsables sécuritaires cités par Channel 12, qui évoquent "une situation catastrophique", les résidents évacués des villes et villages de la région les plus touchés ne pourront retourner y vivre qu'un an environ après la fin des hostilités, le temps de réhabiliter les habitations.

Ayal Margolin/Flash90

Les destructions sont particulièrement importantes dans certaines localités. Au kibboutz Manara, 130 des 155 maisons ont été détruites, ainsi que de nombreux bâtiments publics. Selon les données de Northern Horizon, environ 450 maisons privées et 200 bâtiments publics ont été endommagés dans la région, sans compter les importants dégâts causés aux infrastructures. La plupart des dégâts (70%) dans le nord ont été causés aux maisons privées, puis aux bâtiments publics (18%) et le reste aux infrastructures et autres propriétés (13%). Environ un quart de ces dommages ont été causés par les forces de Tsahal lors d’activités opérationnelles, et le reste par les tirs du Hezbollah, principalement les missiles antichar. Sur les 930 dégâts matériels cartographiés, 318 ont été classés comme modérés à lourds.

80 000 habitants du nord d'Israël ont été évacués depuis le 7 octobre et relogés dans des hôtels ou des maisons d'hôte. Beaucoup disent ne pas vouloir retourner vivre dans la région après la guerre, en raison de la menace constante représentée par le Hezbollah. L'organisation terroriste soutenue par l'Iran affirme vouloir poursuivre ses tirs jusqu'à un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza.