97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien, affirme Mohamed Hadid

Mohamed Hadid, magnat de l'immobilier et père des mannequins Bella et Gigi Hadid, a affirmé sur les réseaux sociaux que 97,5% des Juifs vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien et ne sont donc "pas des sémites", n'ayant aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine, relaye le Jerusalem Post. L'homme d'affaires d'origine palestinienne citait une étude de l'Université John Hopkins. Selon lui, en revanche, 80% des Palestiniens portent un ADN hébreu ancien et sont donc de véritables sémites.

Hadid, né à Nazareth, a été très actif sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre, affirmant par exemple que "tous ces clowns sont des sionistes d'Europe de l'Est qui traitent tout le monde d'antisémite, alors qu'ils sont antisémites contre nous". Il a également, comme ses deux filles, partagé des images de propagande du Hamas.