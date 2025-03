"A la demande des médiateurs, nos avons assoupli nos exigences", annonce le Hamas

Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanoa, a publié une déclaration concernant les négociations autour de l'accord avec Israël, indiquant que le mouvement terroriste avait fait preuve de plus de flexibilité dans ses exigences. "Nous avons agi avec souplesse face aux efforts des médiateurs et face à l'envoyé de Trump, et nous attendons les résultats des négociations, l'application de l'accord par 'l'occupation', et le passage à la deuxième phase", a-t-il déclaré.

"Les négociations qui ont eu lieu avec les médiateurs égyptiens et qataris, ainsi qu’avec l’envoyé de Trump, se concentrent sur la fin de la guerre, le retrait (des forces) et la reconstruction (de la bande de Gaza). Nous avons pleinement respecté la première phase de l’accord et notre priorité est désormais de fournir un abri et une assistance à notre population et de garantir un cessez-le-feu permanent", a poursuivi al-Qanoa.

AFP Photo/ARMEND NIMANI

"Le mouvement a accepté la proposition de l'Egypte de créer un comité d'assistance communautaire et de commencer ses activités dans la bande de Gaza afin que notre peuple puisse rester sur sa terre. L’objectif de 'l’occupation', en renforçant le siège, en fermant les points de passage et en empêchant l’acheminement de l’aide à notre peuple, est de le pousser à l’émigration – c’est un faux rêve".

"Les rumeurs de l'occupation sur des plans militaires visant à reprendre les combats à Gaza et la décision de couper l'électricité sont des options qui ont échoué et qui représentent également une menace pour les otages (israéliens) : ils ne seront libérés que par le biais de négociations", a-t-il menacé.