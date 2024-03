"A notre arrivée dans un hôpital de Gaza, les infirmières ont poussé des 'youyous' de joie", raconte une ex-otage

Les Israélo-Américaines Yehudith et Nathalie Raanan ont été les deux premières personnes libérées de captivité par le Hamas. Mère et fille ont été relâchées sans contrepartie le 20 octobre pour des "raisons humanitaires", selon l'organisation terroriste. Dans les faits, il apparaît que les terroristes ont plutôt tenté, par ce geste, de retarder l'offensive terrestre à Gaza.

Dans une interview donnée à la chaîne NewsNation mercredi, Yehudit Raanan, 56 ans, est revenue sur son enlèvement ainsi que ses conditions de détention, confirmant la complicité du personnel des hôpitaux de Gaza dans la dissimulation des otages.

"Une fois entrées dans la bande de Gaza, ma fille et moi avons été emmenées avec d'autres otages par des terroristes armés du Hamas dans un hôpital. A notre arrivée, les infirmières et le personnel médical ont poussé des cris de joie. Ils ont joyeusement acclamé les proies juives qui avaient été capturées, en faisant des "youyous" et en applaudissant", a-t-elle relaté.

"Certaines infirmières sont allées jusqu'à superviser notre installation dans l'hôpital. Il y avait sans doute certains membres du personnel qui étaient moins à l'aise, mais ils ne disaient rien, par peur des hommes armés", a-t-elle ajouté.

Yehudith et Natalie, âgée de 17 ans, ont été kidnappées le 7 octobre au kibboutz Nahal Oz alors qu'elles étaient venues de Chicago pour célébrer le 85e anniversaire d'un membre de leur famille, ainsi que la fête juive de Simhat Torah.