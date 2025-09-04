"À quel islam appartiennent ces assassins ?" : un père endeuillé de Gaza défie ouvertement le Hamas

Articles recommandés -

Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le général Ghassan Alian, a publié jeudi sur la page Facebook de son unité en arabe "Al-Munasseq" une vidéo percutante. On y voit un ancien directeur d'école de la bande de Gaza formuler des critiques acerbes contre la direction du Hamas.

Un père endeuillé témoigne

L'homme qui s'exprime est Sa'ad al-Mihsal, qui a perdu son fils lors d'une attaque contre des employés de centres de distribution à Khan Younès ces derniers mois. Dans cette vidéo bouleversante, il accuse le Hamas de voler les biens des habitants, de les abandonner, de porter atteinte à leur dignité et de les utiliser comme boucliers humains.

"Notre argent a été volé, que Dieu brûle les cœurs des mères et des pères de vos dirigeants, comme vous avez brûlé les nôtres", lance-t-il avec amertume. Il fait référence à un incident où douze jeunes ont été tués : "À quel islam appartiennent ces assassins et ces criminels ?! Le sang de nos enfants passe avant tout, vous devez d'abord enquêter sur le sang de nos enfants."

Critiques des négociations et des médias

Sa'ad al-Mihsal s'en prend également aux agences de presse qui "restent muettes et silencieuses jusqu'à présent", ainsi qu'aux dirigeants des factions qui négocient des échanges de prisonniers contre des "cartons d'aide humanitaire". Il réitère : "Il faut enquêter sur le sang de nos enfants avant tout."

Dans un passage particulièrement révélateur, il évoque la libération d'otages : "Nous étions heureux de voir les otages sortir en bonne santé, bien habillés et soignés. Nous nous sommes dit : l'islam se porte bien, c'est notre religion, c'est ainsi qu'agissait le Prophète. Mais à quel islam appartenons-nous ? À quel islam appartiennent ces assassins et ces criminels ?"

Message officiel israélien

Le général Alian a accompagné cette vidéo d'un message officiel : "Habitants de Gaza, l'organisation terroriste Hamas est votre ennemi. Elle pille vos ressources, répand des mensonges et piétine vos droits. Le Hamas ne protège pas Gaza mais la détruit de l'intérieur, abandonnant ses habitants pour préserver son pouvoir illusoire."

Ce témoignage illustre les tensions croissantes au sein de la population gazaouie face à la gestion de la guerre par le Hamas et révèle les fractures profondes dans la société palestinienne.