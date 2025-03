Accord avec le Hamas : Sa'ar affirme qu'Israël "ne patientera pas indéfiniment"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a réaffirmé mercredi qu'Israël reste engagé dans les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages, tout en prévenant que la patience de l'État hébreu a des limites. Lors d'une conférence de presse à Jérusalem aux côtés de son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard, Sa'ar a pointé du doigt la responsabilité du Hamas dans l'escalade actuelle : "Le Hamas, en s'obstinant à détenir des otages et en refusant de démilitariser la bande de Gaza, pousse à la reprise de la guerre."

"Israël ne tolérera plus la menace permanente qui pèse sur sa sécurité et ses civils depuis Gaza," a-t-il déclaré fermement, tout en qualifiant les opérations militaires récemment reprises de "limitées pour l'instant". Malgré ces opérations, le ministre a souligné que les efforts diplomatiques se poursuivent pour prolonger le cessez-le-feu et obtenir la libération des otages, avant d'avertir : "Mais nous ne patientera pas indéfiniment."

La semaine dernière, Israël a lancé des frappes surprises contre des cibles terroristes à Gaza, après que le Hamas a rejeté la proposition de cessez-le-feu formulée par l'émissaire américain Steve Witkoff et refusé de libérer davantage d'otages.

L'administration Trump a rapidement exprimé son soutien à ces opérations. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que le président "soutient pleinement" l'offensive israélienne, tandis que Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, a affirmé sur X : "Israël a tout à fait le droit de défendre son peuple contre les terroristes du Hamas. Le cessez-le-feu aurait été prolongé si le Hamas avait libéré tous les otages restants. Au lieu de cela, ils ont choisi la guerre."