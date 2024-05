Accord de trêve avec Israël : le Hamas s'oriente vers un "ni oui ni non"

Si le Hamas s'apprête à refuser l'accord "extrêmement généreux", selon les termes d'Antony Blinken, proposé par l'Egypte et validé par Israël, il ne formulera vraisemblablement pas un "non ferme" pour ne pas ruiner son image à l'international, selon des experts, mais laissera une porte ouverte aux pourparlers.

Selon Channel 12, les désaccords subsistent sur trois points avec le leader du groupe terroriste Yahya Sinwar, et les Égyptiens et les Américains poursuivent leurs négociations avec les parties.

Le premier point de désaccord concerne une clause qui parle de négociations pour un cessez-le-feu permanent à partir du 16ème jour de l'accord. Sinwar exige de modifier complètement cette clause et d'y inclure un engagement écrit à cesser les combats sans aucune condition.

Le deuxième point concerne la libération des prisonniers palestiniens "lourds" purgeant des peines à perpétuité. Sinwar s'oppose à la demande israélienne d'empêcher ces prisonniers de retourner en Judée-Samarie.

Le troisième point concerne la reconstruction de la bande de Gaza. Selon le plan, des matériaux et équipements pouvant également servir à des fins militaires comme la reconstruction des tunnels du Hamas ne seraient pas autorisés à entrer à Gaza dans le cadre de la reconstruction. Sinwar exige des clarifications sur les matériaux interdits.

Selon toutes les estimations, le point le plus complexe à résoudre est la demande du Hamas d'arrêter la guerre. Le cabinet de guerre israélien est unanime et refuse de le promettre, du moins officiellement. Alors que la réponse de Sinwar n'est pas encore tombée, le gouvernement est divisé sur la suite... Pour le camp de Netanyahou une réponse négative du Hamas signifierait la fin des pourparlers. Gantz et Eizenkot seraient eux favorables à une poursuite des discussions.