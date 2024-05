Accord de trêve : fin des pourparlers officiels au Caire mais les discussions continuent

Les délégations israéliennes, celle du Hamas, ainsi que le chef de la CIA William Burns ont quitté Le Caire jeudi sur fond de tensions liées au lancement de l'opération à Rafah, relaye le site Politico.

Flash 90

Selon des sources, "les discussions se sont interrompues mais les contacts ne sont pas rompus" et des envoyés américains sont toujours à Doha, au Qatar, pour suivre la situation et rester en contact avec les parties. Une source israélienne a déclaré qu'"il y a eu des négociations intenses jusqu'à il y a quelques heures. Israël a transmis ses réserves sur la proposition du Hamas, mais ces réserves incluent des solutions. Maintenant, les médiateurs vont continuer à discuter avec le Hamas. Israël, pour sa part, poursuit l'opération à Rafah".

Le New York Times rapporte que le lancement de l'opération à Rafah a suscité la colère des médiateurs égyptiens et des membres de la délégation du Hamas présents au Caire, une colère d'autant plus vive que les négociateurs voyaient une possibilité d'aboutir à une trêve dès cette semaine.

Des responsables américains ont déclaré au quotidien américain qu'il est encore possible de réduire les divergences entre Israël et le Hamas. "Si je suis Sinwar, que je suis assis dans un tunnel et que je vois des innocents se faire tuer à Rafah, j'ai moins envie de venir à la table des négociations", a déclaré le porte-parole de la maison blanche John Kirby. "Mais notre position est qu'il est toujours possible de combler les écarts. Cela nécessitera des deux côtés du courage moral".