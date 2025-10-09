Accord Israël-Hamas : des familles d’otages appellent le gouvernement à empêcher de nouveaux enlèvements

Alors que le gouvernement israélien s’apprête à approuver un accord d’échange d'otages contre prisonniers avec le Hamas, les familles des captifs réunies au sein du Forum Tikva ont publié jeudi un communiqué mêlant espoir et prudence. L’accord prévoit la libération de tous les otages israéliens détenus à Gaza d’ici le début de la semaine prochaine, en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à la perpétuité pour des attaques meurtrières.

"En ce moment même, de nombreuses familles ignorent encore le sort de leurs proches", rappelle le communiqué. "Nous voulons redire que l’accord est global et qu’il inclut tout le monde, absolument tout le monde."

Les familles affirment être conscientes du "prix que paiera le public israélien" pour ce retour, mais insistent sur le fait qu’elles n’ont "jamais fait pression sur l’État pour céder aux exigences du Hamas". Le Forum conclut en appelant les autorités à "tout faire pour empêcher de futurs enlèvements", soulignant la nécessité d’une leçon durable tirée de cette tragédie.

Cette mise en garde résonne d’autant plus que plusieurs terroristes libérés lors d’accords précédents, notamment ceux de l’échange "Shalit" en 2011, ont repris les armes contre Israël. Parmi eux figurait Yahya Sinwar, cerveau du massacre du 7 octobre, qui avait été relâché dans le cadre de cet accord ayant permis la libération du soldat israélien Gilad Shalit.

Plusieurs familles endeuillées continuent, elles, de réclamer le retour des dépouilles de soldats tombés à Gaza. Leah et Simha Goldin, parents du lieutenant Hadar Goldin, tué et enlevé par le Hamas en 2014 pendant l’opération "Bordure protectrice", ont rappelé que "la guerre ne prendra pas fin tant que son corps ne sera pas rapatrié". Ils estiment que cette guerre a commencé "il y a onze ans, le jour où Israël a décidé de laisser des otages derrière lui".

Les Goldin rappellent que 28 otages tués se trouvent toujours à Gaza et appellent le gouvernement à envoyer des équipes de recherche avant toute mise en œuvre de l’accord. "Notre fils symbolise la détermination à atteindre une victoire véritable", affirment-ils. "Tant qu’il ne sera pas rentré, la guerre n’est pas finie."