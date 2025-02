Accord sur la libération des otages : Israël prépare la seconde phase des négociations

La première phase de l'accord sur la libération des otages à Gaza s'achèvera dans les prochains jours avec le retour de six otages vivants samedi et la restitution de quatre dépouilles jeudi prochain. En parallèle, des négociations intenses se déroulent concernant la deuxième phase. Le ministre Ron Dermer, qui dirigera les négociations en remplacement des chefs du Mossad et du Shin Bet, rencontrera l'émissaire américain Steve Witkoff à la Maison Blanche pour présenter les trois principales exigences d'Israël comme conditions à la poursuite de l'accord : un désarmement complet de la bande de Gaza, l'éviction du Hamas des positions de pouvoir, et l'opposition au transfert du contrôle de Gaza à l'Autorité palestinienne.

Simultanément, des efforts sont déployés pour organiser un sommet au Qatar ou dans un autre lieu afin de concrétiser les pourparlers. "Il est difficile de croire que des accords sur des questions politiques majeures puissent être conclus en une semaine", a déclaré un haut responsable israélien, "mais pour l'instant, nous œuvrons par tous les moyens à maintenir la dynamique de libération des otages et de cessez-le-feu – toutes les parties y ont intérêt."

De son côté, le Hamas propose une formule "tous contre tous" – la libération de tous les otages en une seule fois en échange de la libération de prisonniers, sans préciser s'il s'agit de tous les prisonniers palestiniens ou uniquement de ceux affiliés au Hamas. Cette proposition s'inscrit dans un accord plus large, le Hamas la liant à son refus catégorique de se désarmer.

Selon les articles 8 et 14 de l'accord, élaborés pendant des mois, le cessez-le-feu peut être prolongé tant que des négociations se poursuivent avec le consentement des deux parties. Un défi majeur attend Israël au 42e jour, lorsque les forces de sécurité devront commencer à évacuer l'axe Philadelphi au plus tard le 50e jour. Des efforts pourraient être faits pour retarder cette évacuation ou la lier à la poursuite des phases humanitaires.

Malgré les provocations du Hamas, notamment lors des cérémonies de remise des otages, Israël a choisi de faire preuve de retenue. "Une décision stratégique a été prise de faire preuve de modération en raison de la crainte de compromettre la libération des six otages prévue samedi", indiquent des sources israéliennes.

La suite du processus dépend de plusieurs facteurs décisifs : les résultats de la rencontre entre Dermer et Witkoff, les discussions prévues entre l'émissaire américain et les médiateurs qataris et égyptiens, et surtout la réaction du Hamas à ces contacts.