Accord sur les otages : Israël serait prêt à se retirer du corridor de Philadelphie, malgré les propos de Netanyahou

Les négociateurs israéliens ont récemment informé les médiateurs qu'ils soutiennent toujours un retrait complet de Tsahal du corridor de Philadelphi lors de la deuxième phase de l'accord sur les otages, a rapporté mardi la chaîne publique israélienne Kan. Cette information contredit les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui affirmait lundi que Jérusalem devait maintenir une présence militaire indéfinie dans cette zone.

Quelques heures avant la conférence de presse de Netanyahpu, le chef du Mossad David Barnea s'est rendu d'urgence à Doha pour informer le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani de la position de Jérusalem. Le bureau de Netanyahou n'a pas démenti ces informations mais a argumenté que le cabinet de sécurité n'a pas encore discuté de la deuxième phase de l'accord.

Plus tôt dans la journée, les États-Unis ont déclaré qu'Israël avait accepté la dernière proposition, qui exige le retrait de Tsahal des zones densément peuplées le long du corridor de Philadelphi pendant la première phase de six semaines de l'accord. Les déclarations des porte-parole de l'administration Biden laissaient ouverte la possibilité que des troupes israéliennes restent dans d'autres parties du corridor non adjacentes aux zones densément peuplées de la frontière entre l'Égypte et Gaza.

Matthew Miller, porte-parole du Département d'État américain, a réitéré : "Nous avons clairement indiqué ce que nous pensons de la possibilité d'une présence israélienne continue à Gaza - que nous y sommes opposés."

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche qu'il était proche de présenter une proposition finale aux parties d'ici la fin de la semaine. Selon Kan, Washington prévoit de le faire d'ici vendredi. Le corridor de Philadelphi, une bande de terre de 14 kilomètres le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, est devenu un point de tension majeur dans les négociations en cours.

Netanyahou estime que permettre aux troupes de se retirer de ce corridor entraînerait à nouveau la contrebande d'armes et d'équipements pour fabriquer des armes et creuser des tunnels dans la bande de Gaza. De son côté le Hamas assure qu'un accord ne sera conclut sans le retrait de Tsahal de cette zone.