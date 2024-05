Accord sur les otages : la réponse du Hamas attendue ce jeudi | LIVE

Yair Lapid s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères des Emirats au sujet des efforts pour faire libérer les otages

Le chef de l'opposition Yair Lapid a rencontré aux Émirats arabes unis le ministre des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed pour discuter des efforts internationaux visant à faire libérer les personnes kidnappées, et de la question du lendemain de la guerre à Gaza. "La chose la plus urgente est de ramener les personnes enlevées chez elles, et chaque pays de la région peut avoir une influence en ce sens", a déclaré le leader du parti Yesh Atid.