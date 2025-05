Accord sur les otages : Washington propose un compromis à Israël et au Hamas

La libération du soldat Edan Alexander et la visite historique de Donald Trump dans le Golfe ont relancé les pourparlers pour un accord sur les otages restants à Gaza. Une délégation israélienne, dirigée par le vice-directeur du Shin Bet et le coordinateur Gal Hirsch, négocie actuellement à Doha sous médiation américaine. L'émissaire américain Steve Witkoff fait la navette entre les parties et multiplie les appels avec Netanyahou. Le plan initial prévoyait la libération de 10 otages vivants contre 40-50 jours de cessez-le-feu et des discussions ultérieures sur la fin du conflit. Cependant, face à l'impasse, Witkoff propose maintenant des formules plus flexibles.

"Israël reste attaché au plan Witkoff initial, approuvé par les Américains, le seul sur la table", a déclaré le bureau de Netanyahou. "Israël sera prêt à discuter des conditions de fin de guerre conformément aux objectifs fixés par le cabinet." Le Hamas, de son côté, insiste sur des garanties immédiates de cessation définitive des combats et rejette tout accord qui ne spécifierait pas clairement la fin de la guerre. Les responsables israéliens estiment que l'organisation "temporise pour évaluer le sort de Mohammed Sinwar avant de prendre position".

Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large incluant l'extension des Accords d'Abraham et une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Netanyahou se trouve pris entre la pression américaine pour un accord et celle de ministres comme Smotrich et Ben Gvir qui souhaitent poursuivre l'offensive militaire. Le Premier ministre qatari a critiqué les opérations israéliennes récentes, déclarant à CNN qu'elles "envoient le signal qu'Israël n'est pas intéressé par des négociations de cessez-le-feu". Selon Al-Arabiya, "les États-Unis ont fait part aux médiateurs de leur opposition à l'extension des opérations militaires à Gaza".