Achinoam Nini accuse le gouvernement israélien et le Hamas de "crimes contre l'humanité"

La chanteuse israélienne Achinoam Nini, connue pour ses positions de gauche, a publié samedi un message en anglais sur ses réseaux sociaux critiquant vivement le gouvernement israélien et la guerre à Gaza. "Je suis également dévastée au-delà des mots ! Arrêtez cette folie ! Aucune justification, aucune moralité, aucune excuse, arrêtez ! Pas en mon nom, ni au nom d'innombrables compatriotes", a écrit l'artiste sur ses plateformes numériques. Nini a établi une équivalence controversée entre les deux parties : "Le Hamas et le gouvernement israélien commettent des crimes contre l'humanité", accusant également la communauté internationale d'être "complice et partageant la culpabilité" par sa complaisance.

L'interprète a relayé un message de Mira Awad, chanteuse arabo-israélienne avec qui elle avait représenté Israël à l'Eurovision 2009. Awad avait écrit : "L'horreur de ce qui se passe à Gaza me hante jour et nuit. Je suis écœurée jusqu'au bout par la façon dont la communauté mondiale laisse cela se produire." Nini a déjà suscité la controverse à plusieurs reprises. En 2016, elle avait boycotté le chanteur Ariel Zilber en raison de ses opinions de droite, annonçant son intention de quitter l'Union israélienne des artistes interprètes suite à la décision d'honorer Zilber d'un prix d'excellence.

La même année, elle s'était également prononcée contre le soldat Elor Azariya, condamné pour avoir abattu un terroriste neutralisé, le qualifiant de "meurtrier". Nini s'était auparavant opposée aux spectacles dans les territoires de Judée-Samarie, position qu'elle avait nuancée en visitant des communautés locales en 2019 et 2020.