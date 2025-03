Affrontements en Syrie : l'armée israélienne riposte après une attaque dans le sud

Des soldats israéliens opérant dans le sud de la Syrie ont essuyé des tirs mardi près de la ville de Deraa, a annoncé Tsahal. Selon les médias locaux, l'échange de tirs qui a suivi aurait fait au moins cinq morts dans le village de Kuya, à proximité de Deraa. "Les troupes ont riposté et l'aviation israélienne a frappé les assaillants", a précisé Tsahal dans un communiqué, ajoutant que "des impacts ont été confirmés". Aucun soldat israélien n'a été blessé lors de cet incident. Les autorités locales rapportent que de nombreux habitants ont fui le village en raison des tirs israéliens.

Les forces israéliennes sont stationnées dans la zone tampon à la frontière israélo-syrienne depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. Bien que Tsahal décrive cette présence comme une "mesure temporaire et défensive", le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré le mois dernier que les troupes y resteraient "pour une période illimitée" afin d'assurer la sécurité d'Israël.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des cibles sur deux bases aériennes syriennes, Palmyre et T-4, dans la province de Homs. Ces frappes visaient les "capacités militaires restantes" de ces installations, après une première série de bombardements quelques jours plus tôt. Ces actions militaires suscitent l'inquiétude de la communauté internationale. En visite à Jérusalem lundi, la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas a mis en garde : "Les actions militaires doivent être proportionnées, et les frappes israéliennes en Syrie et au Liban risquent d'aggraver la situation. Nous estimons que ces opérations sont inutiles car la Syrie n'attaque pas Israël actuellement, et cela alimente une radicalisation qui va également à l'encontre d'Israël."

Le leader intérimaire syrien Ahmed al-Sharaa a dénoncé les menaces israéliennes comme des "absurdités" et condamné la présence de Tsahal dans la zone tampon du sud de la Syrie.