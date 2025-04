Alerte à la Mer Morte : un missile houthi intercepté avant son entrée dans le ciel israélien

Les habitants des régions de la mer Morte et de l'Arava ont été réveillés tôt dimanche matin par des sirènes d'alerte suite au lancement d'un missile depuis le Yémen. Selon un communiqué de l'armée israélienne, le projectile a été intercepté avant de pénétrer dans l'espace aérien du pays. "Les systèmes de défense aérienne ont été activés pour intercepter la menace", a précisé le porte-parole de Tsahal, ajoutant que "le missile a été neutralisé avant de franchir la frontière israélienne".

Le Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge) a indiqué qu'"aucun appel d'urgence n'a été enregistré suite aux sirènes qui ont retenti dans les zones de la mer Morte et de l'Arava". Cet incident survient au lendemain d'une tentative similaire. Samedi à l'aube, les rebelles houthis du Yémen avaient déjà lancé un missile en direction d'Israël, également intercepté avant d'atteindre sa cible. Des alertes préliminaires avaient alors été activées via l'application du Home Front Command dans plusieurs régions, notamment à Gush Dan, Jérusalem et dans le sud du pays.

Mercredi dernier, une autre attaque avait déclenché des sirènes à Haïfa, Nahariya, Acre et dans d'autres localités du nord d'Israël. Les habitants avaient alors signalé avoir entendu des explosions. L'armée avait confirmé qu'un missile lancé depuis le Yémen avait "probablement été intercepté avec succès". Cette frappe s'ajoute aux multiples provocations balistiques lancées par les rebelles yéménites vers Israël depuis l'an dernier, illustrant l'expansion géographique des hostilités dans la région.