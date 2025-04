Alerte sur le risque de disparition définitive des otages décédés à Gaza

Le comité des familles des otages israéliens a publié mardi un document préoccupant, à la veille de la Journée du Souvenir. Ce rapport met en garde contre "un risque réel de disparition totale" des 35 otages décédés toujours retenus à Gaza après 571 jours de captivité. Selon les experts, deux facteurs majeurs menacent la possibilité de retrouver ces dépouilles : la perte progressive d'informations de renseignement et la dégradation des corps dans les conditions environnementales difficiles de Gaza. "L'emplacement de nombreux défunts n'est connu que par quelques individus qui risquent d'être tués ou de disparaître durant les combats, sans laisser de documentation structurée", indique le document. "Plus le temps passe, plus le déficit de renseignement s'aggrave."

Le professeur Haggai Levine, responsable sanitaire du comité, a souligné l'aspect moral de cette situation : "Sans le retour des dépouilles et en l'absence de certitude, les familles deviennent des morts-vivants, et les défunts restent des vivants-morts. Cette blessure ébranle la confiance sur laquelle repose tout le tissu social." En parallèle, une délégation israélienne dirigée par le ministre Ron Dermer s'est rendue au Caire pour discuter d'un cessez-le-feu avec le chef du renseignement égyptien. L'Égypte proposerait une trêve de cinq ans en échange de la libération des 59 otages encore détenus. Israël semble toutefois déterminé à rejeter cette proposition, insistant sur le désarmement du Hamas comme condition non négociable.

Dans un message adressé au président américain Donald Trump, une ex-otage libérée après 471 jours, Doron Steinbrecher, a déclaré : "La responsabilité du retour de tous les otages incombe à mon État et à mon gouvernement. C'est le devoir qui leur revient."