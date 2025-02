Alon Ohel, 24 ans, fête son deuxième anniversaire dans les tunnels du Hamas

L'otage Alon Ohel fête ce lundi ses 24 ans, son deuxième anniversaire en captivité dans les tunnels du Hamas à Gaza. Selon son père, Kobi, qui a reçu dimanche le premier signe de vie de lui, "son état est très mauvais d'après les informations que nous avons reçues. Des otages libérés nous ont rapporté que depuis novembre 2023, il est détenu dans un tunnel, sans lumière du jour et sans conditions minimales de vie, avec une pita par jour. Il est enchaîné aux pieds depuis le début de sa captivité. Il a des éclats d'obus dans l'œil et dans le corps. Sa situation est humanitaire, ce ne sont plus seulement des estimations."

Kobi Ohel a également déclaré qu'il "ne comprend pas la logique de la division en phases" et que tous les otages devraient être libérés ensemble. "Une fois que nous aurons ramené tout le monde", a-t-il dit, "nous devrons changer notre conception de la sécurité, ne pas nous endormir, ne pas tolérer ni accepter aucun goutte-à-goutte. Nous devons être proactifs."

Tsahal

Ohel et l'otage Elia Cohen ont été enlevés de l'abri de la mort à Re'im avec Or Levy, libéré samedi, et Hersh Goldberg-Polin, assassiné en captivité. Lundi soir, la famille Ohel marquera l'anniversaire d'Alon sur la Place des Otages à Tel Aviv. Alon Ohel est inclus dans la phase 2 de l'accord. Dans un message personnel à son fils, espérant qu'il l'entende, son père Kobi a déclaré : "Aloni, tu es fort, tu es optimiste, tu vas sortir. Nous t'attendons tous ici et t'embrassons. Continue d'imaginer que tu joues de la musique. Ce soir, des gens viendront t'envoyer leur énergie. Crois en toi, tu es un héros."

Sa famille a annoncé hier que depuis son enlèvement, Alon était détenu dans des tunnels à Gaza avec des otages qui ont été récemment libérés. Selon le communiqué, il est détenu dans des conditions particulièrement difficiles et souffre de malnutrition. La famille a écrit qu'elle est soulagée de savoir qu'Alon est en vie, mais choquée par l'état difficile des otages libérés et les mauvais traitements qu'ils ont subis. "Nous exigeons de nos dirigeants qu'ils prennent les mesures humanitaires nécessaires pour sortir Alon et les autres victimes de l'enfer qu'ils vivent", a écrit la famille dans un communiqué publié hier soir.