Ambulanciers tués à Rafah en mars : Tsahal reconnaît une série d'erreurs et limoge un officier

L'armée israélienne a conclu son enquête sur le tragique incident survenu dans la nuit du 23 mars 2025 à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, où des équipes de secours du Croissant Rouge ont été prises pour cible par des tirs israéliens. Les conclusions mettent en lumière une série d'erreurs d'appréciation et de jugement de la part de Tsahal ayant conduit à cette tragédie.

Selon le rapport final, l'incident a débuté lorsqu'une patrouille de la brigade Golani, engagée dans des opérations antiterroristes, a d'abord repéré et neutralisé ce qu'elle a identifié comme un "véhicule du Hamas". Environ une heure plus tard, la même unité a ouvert le feu sur des véhicules arrivant "à grande vitesse" sur les lieux. Ce n'est qu'après les tirs qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait en réalité d'un camion de pompiers et d'ambulances.

"La visibilité limitée pendant les heures d'obscurité" est invoquée comme facteur déterminant ayant conduit à cette méprise fatale. L'enquête précise que "le commandant de la force n'a pas reconnu qu'il s'agissait d'ambulances" et que les soldats ont cru faire face à "une menace réelle".

Dans un troisième incident survenu quinze minutes plus tard, les forces israéliennes ont également tiré sur un véhicule de l'ONU. Le rapport qualifie cet acte de "violation des ordres en temps de guerre" résultant d'une "erreur de compréhension des circonstances opérationnelles".

Ces événements contrastent fortement avec le rapport initial qui présentait l'opération comme un succès antiterroriste. L'armée affirme désormais que sur les personnes tuées, seules six ont été "identifiées lors d'interrogatoires ultérieurs comme des terroristes du Hamas". Tsahal affirme toutefois qu'aucune preuve d'exécution à bout portant des ambulanciers n'a pu être apportée.

L'enquête révèle également des manquements graves dans la gestion de l'après-incident. Les véhicules endommagés ont été "écrasés" sur place, une décision que l'armée reconnaît aujourd'hui comme "erronée". De plus, le premier rapport transmis par le commandant de la force s'est avéré "incomplet et inexact".

Face à ces conclusions, le chef d'état-major Eyal Zamir a ordonné des sanctions : le commandant de la brigade 14 recevra une note disciplinaire dans son dossier personnel, tandis que le commandant adjoint de la patrouille Golani sera relevé de ses fonctions.

Les conclusions de cette enquête, qui soulignent les graves défaillances dans la chaîne de commandement et le non-respect des procédures d'identification, ont été transmises au bureau du procureur militaire pour examen complémentaire.