Amir Ohana à i24NEWS : "Cette guerre contre l'Iran était inévitable"

Articles recommandés -

Amir Ohana, président du Parlement israélien, a défendu jeudi au micro d'i24NEWS l'escalade militaire avec l'Iran, qualifiant cette guerre d'"inévitable" face aux menaces du régime des ayatollahs.

S'exprimant après sa visite à l'hôpital Soroka de Beer-Sheva, touché par des tirs iraniens, il a souligné que "l'ennemi se fait détruire" dans ce conflit.

"Le régime des ayatollahs déclare que son objectif est de détruire l'État d'Israël et fait tout pour obtenir les moyens de réaliser cet objectif", a déclaré M. Ohana. Il a rappelé les "leçons que le peuple juif a apprises de la Shoah et du 7 octobre : écouter attentivement notre ennemi et réagir en conséquence".

Le responsable a insisté sur l'efficacité des abris, notant que "toute personne qui se trouvait dans les espaces protégés a été sauvée" lors des attaques de ce matin. Il a appelé la population à "suivre les directives" de sécurité.

Destruction de la menace

Amir Ohana a affirmé qu'Israël "détruit cette menace existentielle", visant aussi bien "la menace nucléaire que celle des missiles balistiques". Reconnaissant que "cela n'arrive pas sans prix", il espère une campagne "aussi rapide que possible" aboutissant à "la suppression de la menace qui pèse sur les citoyens d'Israël".