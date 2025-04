Amnesty récidive dans ses accusations de "génocide" contre Israël

Amnesty International a qualifié mardi de "génocide en direct" les opérations israéliennes à Gaza dans son dernier rapport sur les droits humains. L'ONG réitère ses accusations de génocide déjà formulées dans un document controversé de décembre 2024, qualifié alors par le ministère israélien des Affaires étrangères de "fabriqué de toutes pièces, entièrement faux et basé sur des mensonges". "Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas a commis des crimes terribles contre des citoyens d'Israël, le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct", écrit Agnès Callamard, secrétaire générale de l'organisation, dont les précédents rapports ont déjà été critiqués pour leur sévérité particulière envers l'État hébreu.

Le document cite des "homicides", "atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de civils", "déplacements forcés" et "imposition délibérée de conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique" de la population gazaouie. Amnesty rappelle que près de 1,9 million de Palestiniens (90% de la population) ont été déplacés et fustige l'attitude internationale : "Des grandes puissances, dont les États-Unis et de nombreux pays d'Europe de l'Ouest, ont soutenu publiquement les actes d'Israël, mettant ainsi à mal la valeur universelle du droit international."

Le rapport évoque également les mesures prises par les institutions judiciaires internationales, notamment les mandats d'arrêt émis par la CPI contre le Premier ministre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Gallant. "Gaza est un test pour la justice internationale, et un test pour notre humanité", a déclaré Heba Morayef, responsable régionale d'Amnesty, pointant "l'extrême niveau de souffrance" des Palestiniens.

Ce rapport s'inscrit dans la continuité du document de 300 pages publié par Amnesty en décembre 2024, où l'ONG accusait déjà Israël de génocide. Agnes Callamard y affirmait alors que "Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe sous-humain indigne de droits humains", prétendant avoir enquêté sur 15 frappes aériennes sans "aucune preuve qu'elles visaient des objectifs militaires". Israël avait vigoureusement répliqué, rappelant que ses forces armées prenaient des mesures pour minimiser les pertes civiles, accusant le Hamas d'utiliser la population comme bouclier humain.