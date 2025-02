Antony Blinken a voulu dissoudre une unité de rernseignement de Tsahal en pleine guerre, révèle l'ex-ambassadeur Mike Herzog

L'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, a fait des révélations frappantes concernant la relation israélo-américaine sous l'ère Biden dans une interview accordée au journal Israel Hayom. Selon ses déclarations, les États-Unis exercent un niveau de contrôle exceptionnel sur l'utilisation des armes américaines par Israël.

Herzog affirme qu'un bureau spécifique au sein du Département d'État américain est exclusivement chargé de surveiller l'usage des munitions américaines par Israël, une pratique qu'il décrit comme unique au monde. "Il y a beaucoup de gens anti-israéliens au Département d'État qui ont mis un frein aux choses," a-t-il souligné.

Dans cette même interview, l'ancien ambassadeur a révélé un incident particulièrement sensible où le secrétaire d'État Antony Blinken aurait été sur le point d'imposer des sanctions à l'unité 504, l'une des divisions de renseignement les plus secrètes et stratégiques de Tsahal. Herzog affirme être intervenu in extremis pour empêcher cette décision : "Cela avait déjà été décidé, mais nous avons réussi à l'empêcher à la dernière minute."

Les tensions entre les deux alliés historiques semblent avoir atteint des sommets pendant son mandat. Herzog rapporte des échanges particulièrement tendus : "Il y a eu des moments difficiles et des cas où les Américains sont devenus fous. Plus d'une fois, ils m'ont vraiment attaqué et m'ont dit : 'Tu es fou, tu es tombé sur la tête, comment as-tu pu faire une chose pareille qui mènerait à une escalade ? Tu vas nous entraîner dans une guerre parce que tu n'as pas réfléchi jusqu'au bout et tu nous demandes ensuite de venir te sauver'."