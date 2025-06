Apporter une réponse sécuritaire : Israël Katz tient une réunion avec les responsables des autorités locales frontalière de Gaza

Le ministre de la Défense Israël Katz a tenu mardi matin une réunion de travail avec les responsables des autorités locales frontalières de Gaza au conseil régional de Sdot Negev. Cette réunion était centrée sur l'exigence urgente de régler les besoins sécuritaires des résidents de la région.

Parmi les sujets principaux soulevés : une réponse technologique pour tous les villages du conseil, l'achèvement de la protection (abris blindés) dans les maisons qui n'en disposent pas, la construction de bâtiments d'urgence polyvalents et blindés dans les villages, le début immédiat de l'établissement de composants sécuritaires dans les villages situés hors de la portée de 7 km, des pauses pour les résidents et l'achèvement des composants sécuritaires manquants dans la cité éducative.

À la fin de la réunion, le président du conseil Tamir Idan et le ministre de la Défense ont posé une mezouza au nouveau centre d'urgence du conseil, équipé d'un équipement avancé et innovant adapté aux besoins sécuritaires du conseil et incluant un centre de surveillance. Le coût du centre est estimé à environ 14 millions de shekels.

Idan a déclaré en réaction : "Depuis le 7 octobre, nous sommes au cœur d'une lutte continue - à la fois sécuritaire, psychologique et bureaucratique. Nos résidents vivent dans une réalité d'urgence, et aux côtés de toutes les forces et de l'espoir - ils ont besoin d'une protection réelle et d'infrastructures de protection appropriées. Je remercie le ministre de la Défense Israël Katz et son équipe pour leur engagement envers la sécurité de la périphérie. Nous sommes pleins d'espoir que nos exigences seront satisfaites dans les plus brefs délais". Idan a également fait référence à l'importance de l'élimination des organisations terroristes dans le but de permettre une vie sécurisée dans la périphérie et a appelé le ministre à tout faire pour ramener les otages dans les plus brefs délais.

Le ministre Katz a ajouté : "Nous nous engageons à restaurer le sentiment de sécurité, la stabilité et la confiance des résidents de la périphérie - et à reconstruire, ensemble avec eux, les villages. Tsahal agit avec force et sans limites dans tous les secteurs - et je soutiens les commandants et les soldats qui agissent jour et nuit pour ramener tous les otages et soumettre l'organisation terroriste Hamas. La coopération entre le système de sécurité, Tsahal, le commandement du Sud et le commandement du Front intérieur avec les autorités est la clé du succès - en temps normal et en urgence. Nous continuerons à agir ensemble pour la sécurité des résidents, leur réhabilitation et leur avenir ici dans la périphérie".