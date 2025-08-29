Après 693 jours, l'armée israélienne récupère à Gaza le corps d'Ilan Weiss, assassiné le 7 octobre

Articles recommandés -

Les forces israéliennes ont récupéré le corps d'Ilan Weiss, 56 ans, après 693 jours de captivité dans la bande de Gaza. Ce responsable des infrastructures du kibboutz Be'eri avait été tué le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas.

Ce matin tragique, Ilan s'était rendu auprès d'Eric Kraunik, responsable de la sécurité du kibboutz, pour récupérer les clés de l'armurerie. Les deux hommes ont péri sous les balles terroristes à l'entrée du kibboutz. Le destin d'Ilan est resté incertain jusqu'en janvier 2024, quand sa famille a appris qu'il avait été assassiné et son corps emporté à Gaza.

Passionné de jardinage, Ilan aimait déguster une bière après le travail dans son jardin qu'il choyait. Sa femme Shiri et sa fille Noga, également enlevées le 7 octobre, avaient été libérées en novembre 2023 lors du premier échange de prisonniers.

L’armée israélienne a annoncé avoir récupéré des éléments liés à un autre otage dont l’identité n’a pas encore été révélée, en même temps que la dépouille d’Ilan Weiss, lors d’une opération spéciale menée dans la bande de Gaza. Les éléments retrouvés concernant le second otage sont actuellement en cours d’identification au centre national de médecine légale.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué "le courage et la détermination" des forces israéliennes, affirmant que la lutte pour le retour de tous les otages, vivants ou morts, "se poursuivra sans relâche".

Cette récupération offre enfin à la famille la possibilité d'enterrer dignement leur proche en Israël. Quarante-neuf otages demeurent encore détenus à Gaza, dont 27 corps, leurs familles attendant le même droit fondamental : ramener les leurs à la maison.