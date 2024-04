Deux semaines d’opération de Tsahal à l'hôpital Shifa de Gaza se terminent : 200 terroristes éliminés, 500 autres arrêtés, selon Tsahal

Au cours des deux dernières semaines, les forces israéliennes ont mené des opérations ciblées contre des agents et des infrastructures terroristes situés au sein de l'hôpital Shifa de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, a indiqué l’armée israélienne. Au cours de ces opérations, 200 terroristes ont été éliminés et 500 autres, identifiés comme étant affiliés à des organisations terroristes ont été appréhendés.

L’opération à Shifa a été menée à la suite de renseignements précis fournis par le service israélien de sécurité intérieure du Shin Bet et les Renseignements militaires, confirmant des activités des organisations terroristes dans le secteur, notamment l'utilisation de l’hôpital comme centre de commandement et de contrôle et quartier général militaire.

De grandes quantités d'armes et de documents de renseignement ont été retrouvés dans tout l'hôpital et les soldats y opérant ont été contraints d’affronter de nombreux terroristes en combat rapproché, tout en évitant de blesser le personnel médical, les patients et d’endommager le matériel de l’établissement.

Lundi matin, la mission a été achevée et les forces israéliennes se sont retirées de la zone de l'hôpital. "Tsahal et le Shin Bet continueront à mener des opérations contre les agents et les infrastructures terroristes dans toute la bande de Gaza", a conclu le communiqué.