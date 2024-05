Après-guerre : Israël envisage d’assurer l'administration civile de Gaza pendant au moins six mois

Le Conseil national de sécurité israélien a récemment discuté d'un plan global destiné à gérer l’après-guerre à Gaza qui sera bientôt présenté au cabinet politique et de sécurité. Le plan prévoit que l'administration civile et le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires palestiniens (COGAT) prennent le contrôle de Gaza pendant une période pouvant aller de six mois à un an.

Flash90

Pendant cette période, les services destinés aux habitants de Gaza seront fournis par des entreprises arabes privées. Selon le plan envisagé, le contrôle de la bande de Gaza sera par la suite transféré à des organisations locales, dont Israël se sera assuré au préalable qu’elles ne lui sont pas hostiles.

Les responsables de la sécurité et du gouvernement organisent des discussions et des réunions avec les parties concernées afin de formuler le plan. Israël s'était déjà entretenu avec le chef des renseignements de l'Autorité palestinienne et proche collaborateur du président Mahmoud Abbas, Majid Faraj, afin de définir la gestion de l’après-guerre à Gaza.

U.S. Department of State from United States

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré à ce sujet que le seul moyen d'établir un gouvernement alternatif à Gaza était l'élimination complète de tous les services du Hamas dans le territoire palestinien. Les États arabes ont par ailleurs fait savoir que sans une Autorité palestinienne réformée, ils ne coopéreront pas avec des plans de ce type. Les Émirats arabes unis ont notamment dénoncé les commentaires de Benjamin Netanyahou sur une gouvernance commune de Gaza après la guerre. "Les Émirats arabes unis veulent souligner que le Premier ministre israélien n'a aucune capacité légale pour prendre cette mesure, et les Émirats arabes unis refusent d'être entraînés dans un plan visant à couvrir la présence israélienne dans la bande de Gaza", a écrit sur X le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.