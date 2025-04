Après l'annonce d'une reprise de l'aide humanitaire à Gaza, Israël Katz précise que cela n'aura pas lieu à ce stade

Après avoir annoncé mercredi qu'Israël se préparait à reprendre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza par l'intermédiaire de sociétés civiles, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a fait machine arrière en précisant que cela n'aurait pas lieu dans l'immédiat mais seulement à l'avenir.

"Comme je l'ai mentionné dans ma déclaration, la politique d'Israël est claire et aucune aide humanitaire n'est sur le point d'entrer à Gaza", a-t-il dit. Selon lui, empêcher l'aide d'entrer à Gaza est "l'un des principaux outils" utilisés pour faire pression sur le Hamas, "en plus des autres mesures prises par Israël". "Il est honteux que certains tentent de tromper", a-t-il déclaré, attaquant les députés qui ont immédiatement critiqué son annonce qui a été selon lui, détournée de son sens.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense

"Dans la réalité actuelle, personne ne va apporter d'aide humanitaire à Gaza, et personne ne se prépare à en apporter", a assuré Israël Katz. "J'ai souligné qu'à l'avenir, un mécanisme d'utilisation des entreprises civiles doit être mis en place, afin de ne pas permettre au Hamas d'accéder à l'aide".

Très peu de temps auparavant, le même jour, le ministre de la Défense avait exposé son plan pour Gaza, incluant une reprise de l'aide humanitaire, uniquement par l'intermédiaire d'"entreprises civiles", afin que la nourriture et les équipements n'atteignent pas le groupe terroriste Hamas, qui dirige le territoire.

La politique d'Israël à Gaza, consiste "avant tout à faire tout son possible pour obtenir la libération de tous les otages dans le cadre de la trêve et à jeter les bases de la défaite future du Hamas". Elle consiste également selon lui à "cesser l'aide humanitaire, qui affaiblit le contrôle du Hamas sur la population, et à créer une infrastructure pour sa distribution par le biais d'entreprises civiles à l'avenir". "La pression exercée sur le Hamas pour qu'il mette en œuvre l'accord est forte et la tension entre lui et la population locale augmente", a-t-il poursuivi. Il a ajouté que l'Égypte a pour la première fois posé "le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza" comme condition "à un accord global et à la fin de la guerre".

Courtesy (family)

Plusieurs députés et ministres, dont Itamar Ben Gvir ou Avigdor Liberman ont fustigé ce plan incluant une repise de l'aide à Gaza. Le Forum des familles des otages a quant à lui exprimé sa déception, regrettant "beaucoup de paroles et de promesses vides", qualifiant le plan Katz d'"illusion".

"Ils ont promis que les 'portes de l'enfer' s'ouvriraient. En pratique, on prépare tranquillement la reprise de l'aide humanitaire. Il est temps d'en finir avec les fausses promesses et les slogans. Il est impossible de continuer la guerre et de libérer en même temps tous les otages. l y a une solution qui est souhaitable et réalisable, c'est la libération de tous les otages d'un seul coup dans le cadre d'un accord, même au prix de la fin de la guerre", a déclaré le Forum.