Après l’avis de la CIJ, Israël confirme : l’UNRWA ne retournera pas à Gaza

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ne sera plus autorisé à intervenir dans la bande de Gaza, a déclaré jeudi un haut responsable israélien à la chaîne publique KAN News. « En ce qui nous concerne, l’UNRWA ne mettra plus les pieds à Gaza », a affirmé ce responsable, qui a souhaité garder l’anonymat.

Cette déclaration intervient au lendemain de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ), selon lequel Israël devrait faciliter les opérations humanitaires de l’ONU à Gaza, y compris celles de l’UNRWA. Dans sa conclusion, la cour insiste sur le fait qu'Israël "n'a pas apporté la preuve des liens entre certains de ses employés et le Hamas".

Le responsable israélien a justifié la position du gouvernement en expliquant que « toutes les agences des Nations unies entrées à Gaza ont été soit des échecs cuisants, soit reprises par le Hamas ». Par conséquent, a-t-il ajouté, Israël « ne permettra pas à l’UNRWA de reprendre ses activités dans la région ».

Selon KAN, Israël a informé les États-Unis de cette décision, « avec l’espoir que les Américains soient d’accord sur cette question ».

L’annonce marque une nouvelle étape dans la politique israélienne visant à exclure l’agence onusienne du territoire palestinien. L’année dernière déjà, Israël avait interdit l’ensemble des activités de l’UNRWA dans le pays et dans la bande de Gaza, en raison des liens de ses employés avec le Hamas.

La Cour internationale de justice, pour sa part, a rejeté mercredi ces accusations généralisées, estimant que l’UNRWA restait « indispensable » à la fourniture d’aide humanitaire à la population gazaouie, faute d’alternative crédible.

Pour rappel, les forces de Tsahal ont mis au jour tout au long de la guerre des infrastructures et des armes du Hamas dans les locaux de l'UNRWA à Gaza. L'ex-otage Emily Damari a même relaté avoir été détenue un temps dans des locaux de l'agence onusienne.