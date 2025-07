Après la Belgique et Tomorrowland, Hind Rajab dépose plainte contre deux soldats de Tsahal aux Pays-Bas

Articles recommandés -

La Fondation Hind Rajab (HRF) a déposé jeudi une plainte auprès de la police néerlandaise contre deux Israéliens séjournant actuellement à Amsterdam. L'organisation cherche à obtenir l'arrestation de deux soldats des Forces de défense israéliennes qui ont été vus brandissant un drapeau de la brigade Givati lors du festival de musique Tomorrowland, en Belgique, le week-end dernier.

Des accusations de crimes de guerre

La Fondation Hind Rajab accuse ces deux individus d'être "responsables de crimes internationaux graves, notamment de crimes de guerre et de génocide commis dans la bande de Gaza". Dans un communiqué publié sur le site de la fondation, l'organisation indique avoir saisi, en collaboration avec l'organisation britannique GLAN, le procureur belge avec une demande d'arrestation et de poursuite "dans le cadre des lois de compétence judiciaire universelle de la Belgique".

Une campagne mondiale contre Tsahal

Les actions menées par cette organisation, aux côtés d'autres acteurs, ont conduit l'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, à décider de dissimuler l'identité de tous les combattants et officiers participant à des activités opérationnelles, du grade de lieutenant-colonel et au-dessus. Il s'agit de milliers de combattants et commandants en service actif et dans les réserves, qui jusqu'à présent donnaient des interviews à visage découvert et avec leur nom exposé.

https://x.com/i/web/status/1948334402229932062 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus récemment, la fondation a ciblé des soldats en vacances aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis. Hind Rajab a également déposé une plainte contre un soldat de Tsahal en vacances en Thaïlande, l'accusant d'avoir commis des crimes de guerre.

Des dirigeants liés aux groupes terroristes

L'organisation HRF, enregistrée en Belgique en septembre 2024, est dirigée par des figures controversées. Le président de l'organisation, Dyab Abou Jahjah, et son adjoint, Karim Hassan, sont connus comme des militants anti-israéliens. Jahjah est notamment reconnu comme un soutien de longue date de l'organisation terroriste Hezbollah et avait même affirmé en 2003 avoir participé à ses entraînements militaires. Tous deux ont exprimé leur soutien au massacre du 7 octobre et à d'autres actions terroristes.