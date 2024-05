Après la trahison de l'Egypte, Israël pourrait se tourner à nouveau vers le Qatar pour négocier une trêve avec le Hamas

Un haut responsable israélien a déclaré aujourd'hui au journal saoudien Elaph qu'Israël "avait l'intention de revenir à la médiation qatarie" car elle a "plus d'influence sur l'organisation terroriste Hamas que la médiation égyptienne". Le responsable a également souligné que, si les renseignements égyptiens avaient affirmé qu'ils avaient agi en faveur d'Israël lors des dernières négociations entre Israël et le Hamas, ils ont en fait trahi l'Etat hébreu pour parvenir à leurs propres objectifs de faire annuler l'opération à Rafah, à sa frontière.

Selon un article détaillé de CNN, Abdel Khalek, l'un des principaux adjoints du chef des services de renseignement égyptiens, avait en effet discrètement modifié les termes d'une proposition de cessez-le-feu qu'Israël avait déjà approuvée. Résultat : l'accord de cessez-le-feu que le Hamas a fini par annoncer le 6 mai n'était pas celui qui avait été validé par les négociateurs. La phrase "libération de 33 otages vivants" avait par exemple été modifiée en "33 otages vivants et morts", constituant une violation flagrante des termes convenus.

Ce journal saoudien n'a pas révélé le nom du responsable israélien, mais a indiqué qu'il s'était récemment rendu à Londres et avait rencontré des hauts fonctionnaires et des personnalités de pays arabes et du Golfe. L'Israélien a également indiqué que le comité de négociation recommanderait au gouvernement de n'accepter que les pourparlers par l'intermédiaire du Qatar, laissant à l'Égypte les seuls détails logistiques : l'entrée de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza pour transporter les otages, le transfert des prisonniers palestiniens et la gestion de la question de l'aide humanitaire qui arrivera par le passage de Rafah.