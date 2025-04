Après le refus par le Hamas de la dernière proposition d'accord, Israël envisage d'accroître la pression à Gaza

Israël envisage de nouvelles mesures plus dures contre le Hamas pour le contraindre a accepter un accord, après que le groupe terroriste a rejeté jeudi soir la dernière proposition israélienne de cessez-le-feu et de libération des otages. Jusqu'à présent, la ligne de conduite israélienne était que la pression militaire exercée jusqu'ici dans la bande de Gaza conduirait le Hamas à plus de flexibilité dans les négociations.

Malgré les efforts de l'armée israélienne pour occuper de large zones de la bande de Gaza et les informations selon lesquelles le Hamas connaîtrait actuellement une crise financière et que ses membres ne reçoivent plus de salaires, le groupe terroriste a malgré tout refusé la dernière offre d'accord. Israël réfléchit maintenant à la manière d’agir, qui inclura probablement un accroissement de la pression militaire.

Khalil Hamra / AP

Jeudi soir, Khalil al-Hayya, haut responsable du Hamas, a annoncé que l'organisation terroriste refusait l'offre israélienne. "Nous n’accepterons pas d’accords partiels, nous souhaitons entamer immédiatement des négociations globales pour mettre fin à la guerre", a-t-il déclaré pour justifier ce refus. Selon al-Hayya, les négociations doivent inclure "la libération de tous les 'captifs' israéliens détenus à Gaza et d'un nombre convenu de nos 'prisonniers' détenus par Israël".