Après les critiques, l'Allemagne renoue avec son soutien à Israël

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a réaffirmé mardi l'engagement ferme de Berlin envers Israël, invoquant la "responsabilité historique" de l'Allemagne envers l'État juif. Ces déclarations marquent un changement de ton notable après les critiques publiques du chancelier Friedrich Merz la semaine dernière. "Nous avons une responsabilité particulière envers l'État juif", a déclaré Wadephul lors d'une session parlementaire, soulignant que la sécurité et l'existence d'Israël constituent "un engagement historique de l'État allemand". Tout en reconnaissant la légitimité de formuler des critiques "entre amis", il a insisté : "Nous devons toujours nous souvenir de ce que les Allemands ont fait aux Juifs au siècle dernier. 'Plus jamais' a toujours été notre devise, et cela doit le rester aujourd'hui."

La semaine dernière, Merz avait annoncé son intention de faire part personnellement de ses préoccupations au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, exprimant son malaise face à la campagne militaire israélienne à Gaza. Face aux appels de membres de la coalition pour suspendre les ventes d'armes à Israël, Merz avait déclaré : "Les bombardements à Gaza ne semblent plus rationnels et ne sont pas justifiés dans le cadre d'une campagne antiterroriste."

En revanche, Wadephul a annoncé au Parlement que, compte tenu des menaces régionales des Houthis, du Hezbollah et d'acteurs étatiques, l'Allemagne continuerait à soutenir Israël, notamment par des livraisons d'armes. "Les livraisons d'armes sont un moyen - mais nécessaire", a-t-il affirmé. "L'Allemagne doit savoir où elle se situe et le dire clairement : aux côtés d'Israël."

Les raisons de ce revirement politique allemand demeurent floues, possiblement liées à une conversation privée entre Merz et Netanyahu ou en anticipation de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar à Berlin jeudi.