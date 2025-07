Après les frappes aériennes et les missiles, la guerre Israël-Iran se déplace dans le cyberespace

Articles recommandés -

Des experts en sécurité ont indiqué dans un entretien avec Iran International que la bataille entre Israël et l'Iran, qui s'est close il y a environ deux semaines avec un cessez-le-feu, n'est pas terminée. Elle s'est désormais déplacée dans le domaine cybernétique. Marwan Hakam, co-fondateur des experts en cybersécurité de FearsOff, a souligné dans une interview publiée dimanche dans le journal que "les opérations cyber entre les deux États se sont intensifiées malgré le cessez-le-feu".

Selon lui, depuis le début du cessez-le-feu, près de 450 cyberattaques contre des cibles israéliennes ont été enregistrées. "Beaucoup d'entre elles ont été attribuées à des groupes de hackers pro-iraniens", a-t-il souligné, "en revanche, le nombre d'attaques dirigées contre les secteurs financiers, les infrastructures et l'énergie en Iran était plus faible, mais plus sophistiqué, et lié à des éléments connectés aux services de renseignement israéliens".

"Depuis le début du cessez-le-feu, seulement une dizaine de cyberattaques d'éléments pro-israéliens contre l'Iran ont été enregistrées, ces dernières tendant à être plus ciblées et à avoir un impact plus important", a ajouté Hakam. "Nous nous trouvons dans l'ère de l'agressivité numérique silencieuse, et même des alliés peuvent devenir des cibles d'attaques discrètes. Nous estimons que les cyberattaques deviendront plus agressives et secrètes, le silence n'étant pas un indicateur de sécurité".

Un expert cyber israélien qui a souhaité garder l'anonymat a ajouté qu'"Israël reste bien plus fort que l'Iran dans l'arène cyber, et peut maintenant faire ce qu'il veut, mais la question est de savoir comment utiliser cette force, contre qui, quand et quels seront les dégâts. C'est la raison de la décision d'attaquer le système financier en Iran". "Il s'agissait d'un message à l'Iran, disant que l'infrastructure est plus vulnérable qu'ils ne peuvent l'imaginer", a-t-il conclu.