Après les tirs manqués d'Arrow et THAAD : "Le missile houthi n'avait rien d'exceptionnel"

Des médias proches des Houthis affirment que le missile balistique qui a frappé l'aéroport Ben Gourion était un nouveau type d'engin capable d'éviter les systèmes radar, mais des sources de haut rang en Israël démentent cette information. Selon ces responsables, il ne s'agissait pas d'un projectile exceptionnel, précisant que "des missiles similaires ont déjà été interceptés plusieurs fois par le passé par les systèmes israéliens". L'enquête préliminaire révèle qu'un intercepteur du système Arrow a d'abord été lancé contre le missile yéménite, mais l'a manqué. Les experts examinent si l'échec est dû à un problème technique ou opérationnel. Les responsables soulignent qu'il n'y a pas eu de défaillance dans la détection de la menace, comme en témoignent les alertes du Commandement du front intérieur plusieurs minutes avant le déclenchement des sirènes.

Un intercepteur du système américain THAAD a ensuite été tiré comme seconde ligne de défense, mais a également échoué à neutraliser la menace. Bien que le taux d'interception d'Arrow soit supérieur à celui du système américain, les autorités rappellent qu'aucun dispositif de défense n'est hermétique à 100%. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait d'un "missile balistique hypersonique". Contrairement aux précédentes attaques où les Houthis précisaient utiliser des missiles "Palestine 2", cette fois-ci le type exact d'engin n'a pas été spécifié.

"Les systèmes de défense américains et israéliens ont échoué à intercepter le missile ciblant l'aéroport Ben Gourion", a déclaré Saree. "L'attaque a forcé plus de trois millions de sionistes à se réfugier dans des abris et a paralysé l'activité aéroportuaire pendant plus d'une heure. Nous mettons à nouveau en garde les compagnies aériennes internationales contre la poursuite des vols vers Ben Gourion. Il n'est pas sûr."