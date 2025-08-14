Après leur querelle, Israel Katz et Eyal Zamir affichent leur unité pour la conquête de Gaza

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, et le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, se sont rencontrés ce jeudi à Tel-Aviv en présence de hauts responsables militaires et sécuritaires. Lors de cette réunion, Katz a été présenté aux grandes lignes du plan visant à mettre en œuvre la décision du cabinet de prendre le contrôle de la ville de Gaza.

Dans un communiqué, le ministre a affirmé que « l’État d’Israël est déterminé à vaincre le Hamas à Gaza, à libérer tous les otages et à mettre fin à la guerre ». Il a ajouté : « Tsahal mobilise toutes ses forces et se prépare avec puissance pour appliquer la décision du cabinet. Nous agirons comme un seul poing jusqu’à l’accomplissement de la mission ».

Cette rencontre intervient après une vive polémique en début de semaine entre les deux hommes. Israel Katz avait reproché à Eyal Zamir d’avoir procédé à des nominations au sein de l’état-major sans concertation préalable. Ce désaccord avait alimenté les spéculations sur des tensions persistantes entre l’échelon politique et militaire.

En affichant désormais leur unité, le ministre et le chef d’état-major cherchent à envoyer un signal clair de cohésion avant une opération militaire majeure dans l’un des bastions stratégiques du Hamas.