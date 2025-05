Arbel Yehoud témoigne à la Knesset : "J'ai été détenue comme pendant la Shoah, libérez nos proches"

En plein déploiement de l'opération "Chars de Gédéon" dans la bande de Gaza, Arbel Yehoud, survivante de la captivité du Hamas, a livré ce lundi matin un témoignage poignant devant la commission des Lois de la Knesset. "Regardez-moi et voyez celle que vous avez abandonnée, celle que vous avez choisi de sacrifier comme solution au problème de Gaza. Vos mains seront souillées de leur sang et de celui des soldats si vous n'arrêtez pas cette guerre", a-t-elle déclaré avec émotion. Son intervention survient alors que Tsahal a annoncé dimanche soir le lancement d'une vaste offensive terrestre dans le nord et le sud de la bande de Gaza

Arbel Yehoud a révélé les conditions inhumaines de sa détention : "Lorsque des Gazaouis proches de certaines familles qui me retenaient ont été touchés par des opérations de l'armée israélienne, j'ai été sévèrement battue et jetée en isolement pendant de longues journées, sans nourriture convenable, dans des conditions d'hygiène comparables à celles des camps de concentration pendant la Shoah."

Yonatan Sindel/Flash90

La survivante a décrit l'angoisse permanente vécue pendant sa captivité : "J'ai ressenti les sifflements des missiles, les grondements des obus et les déflagrations sur mon corps. La nuit où Luis (Har) et Fernando (Marman) ont été secourus à Rafah, alors que j'étais détenue à proximité, j'ai choisi de faire mes adieux à ma famille car j'ai cru que c'était mon dernier jour."

Elle a exhorté le gouvernement et les parlementaires à mettre fin au conflit : "En tant que personne qui était là-bas, je sais que seule la négociation peut aboutir. Pour les terroristes, leur propre vie n'a aucune valeur, leur mort au combat ne les dissuade absolument pas." "Nous ne sommes pas comme eux dans notre rapport à la valeur de la vie. Vous devez donc libérer nos proches et empêcher leur mort, ainsi que l'effusion de sang de nos soldats, fils, pères et frères, et permettre l'inhumation des défunts en Israël", a-t-elle ajouté.

Arbel Yehoud a conclu en affirmant que les survivants, bien que physiquement présents, "restent mentalement captifs avec eux", et a appelé les citoyens israéliens à "descendre dans les rues et paralyser le pays jusqu'au retour de tous les otages. "Sans leur retour, les vivants pour se reconstruire et les morts pour être enterrés, nous ne redeviendrons jamais le peuple que nous étions."