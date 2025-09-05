Arbel Yehud : "En captivité, chaque minute est une éternité et chaque seconde est un danger mortel"

Articles recommandés -

Israël comptabilise désormais 700 jours depuis le massacre du 7 octobre, avec 48 otages encore détenus par le Hamas. Ce vendredi matin, à Kiryat Gat, s'est tenue la déclaration du kibboutz Nir Oz, au cours de laquelle plusieurs survivants de captivité et familles d'otages ont pris la parole.

Les témoignages poignants des survivants

Yaïr Horn, survivant de captivité dont le frère Eitan est toujours otage, a exprimé son désarroi : "Je n'aurais jamais imaginé qu'on atteindrait le 700e jour. J'ai vu un reportage sur le frère de Ron Arad et en le regardant à la télévision, je me dis que je ne veux pas lui ressembler. J'ai rencontré Tsur Goldin, le frère d'Hadar. Je ne veux pas être comme lui, je veux mon frère."

Il a souligné l'importance des accords de libération : "Nous sommes là parce que je suis sorti dans le cadre d'un accord et que je suis revenu ici. Apparemment, un accord est la façon la plus correcte de ramener tous les otages."

Horn a décrit l'enfer de la captivité : "J'ai un million d'histoires sur ce que c'est d'être en enfer, en captivité, dans les tunnels. Mais après 700 jours, ça n'intéresse apparemment plus personne. Il n'y a pas de nourriture, à peine de l'eau, mais apparemment c'est acceptable de laisser des gens en captivité pendant qu'ils souffrent."

"Chaque seconde est un danger de mort"

Arbel Yehud, survivante de captivité dont le compagnon Ariel est toujours détenu, a témoigné avec émotion : "J'ai été enlevée avec Ariel, mon compagnon, de notre maison à Nir Oz. En captivité, il n'y a pas de jours spéciaux, on est obligés de survivre chaque jour. Il y a une angoisse énorme, des maltraitances, une souffrance existentielle et de la douleur. Pour mon Ariel, c'est encore un jour comme ça. Je doute qu'il sache quel jour nous sommes."

Adina Moshe, 72 ans, revenue de captivité, a lancé un appel direct : "700 jours de douleur, de chagrin et de tristesse. Bibi Netanyahou, libère-les tous. Toi seul peux le faire."

Sylvia Cunio, mère de David et Ariel, toujours otages à Gaza, a conclu avec émotion : "Mes bien-aimés, c'est à cause de vous qu'on est montés en Israël. Pour l'unité. On n'abandonne pas les Juifs. Ils auraient pu être ici depuis longtemps. Seulement à cause d'une politique minable, mes enfants souffrent."